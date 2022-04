Apple rencontre des difficultés pour développer certaines fonctionnalités de santé pour son Apple Watch, rapporte Bloomberg. Certaines fonctions sont reportées à 2024, voire 2025 à cause de l’imprécision des données obtenues à ce jour.

Du retard pour des fonctionnalités de santé

Apple travaille sur un capteur capable de déterminer si un utilisateur souffre d’hypertension, mais la précision a été un problème lors des tests avec des employés. La fonction doit pouvoir dire aux utilisateurs s’ils souffrent d’hypertension, plutôt que de fournir des mesures systoliques et diastoliques spécifiques. Apple travaille sur cette fonctionnalité depuis au moins quatre ans, mais il est peu probable qu’elle soit prête avant 2024 au plus tôt.

Une autre fonctionnalité est la mise au point d’un système non invasif de surveillance de la glycémie. Mais là encore, ce n’est pas prêt, à tel point qu’il faudrait attendre encore plusieurs années pour l’avoir.

Les nouveautés pour 2022

Mais rassurez-vous, des nouveautés vont tout de même être disponibles dès cette année. Apple va ajouter un capteur de température corporelle à l’Apple Watch Series 8, cette fonction étant initialement conçue pour faciliter la planification de la fertilité. Les futures Apple Watch pourraient aussi déterminer si la température corporelle d’une personne est supérieure à la normale, mais il est peu probable qu’elles affichent une mesure exacte.

Dans le cadre de watchOS 9, Apple prévoit d’améliorer sa fonction existante de détection de la fibrillation auriculaire avec une nouvelle capacité à mesurer combien de temps une personne est dans un état de fibrillation auriculaire à travers une certaine période. Il devrait également y avoir plus de types d’entraînement et des métriques supplémentaires pour les entraînements de course à pied.

Dans le même temps, l’application Santé sur iOS 16 devrait améliorer le suivi de sommeil et ajouter d’autres nouveautés. Apple serait en train de développer un outil de gestion des médicaments permettant aux utilisateurs de scanner leurs pilules dans l’application Santé et de leur rappeler de les prendre, mais la version initiale qui doit être lancée cette année ne comprendra probablement pas toutes les fonctionnalités prévues par Apple.

Une organisation interne pas parfaite

Soit dit en passant, Bloomberg rapporte que l’équipe santé chez Apple n’est pas vraiment contente du progrès. Les employés trouvent que les améliorations prennent trop de temps, qu’Apple ne prend pas assez de risques et que l’équipe ne s’est pas étoffée depuis au moins deux ans.