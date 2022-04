Il est loin le temps où Tom Hanks tenait des propos assez amers après que son film Geyhound ait été racheté par Apple TV+ il y a un peu plus de 2 ans. L’acteur américain multi-oscarisé ainsi que la boite de prod Playtone (qui avait déjà participé à la production de Greyhound) viennent en effet de signer un contrat pluriannuel avec Apple TV+. Mieux encore, la suite du très bon Greyhound serait déjà dans les tuyaux !

Le contrat signé entre les parties stipule qu’Apple TV+ aura la main (production, réalisation et distribution) sur des projets de séries, de documentaires, ou de films soumis par Playtone. Apple Original Films et Playtone auraient en outre déjà bien avancé sur la « suite » de Greyhound. Le film original étant basé sur une bataille maritime historique, on se demande tout de même quelle genre de suite pourrait être apportée au métrage. A suivre…