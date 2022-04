Cela fait presque un an maintenant qu’iOS 14.5 est disponible et propose un système d’anti-pistage au niveau des applications. Les utilisateurs peuvent demander à l’application de ne pas suivre leur activité, limitant ainsi la possibilité de faire la publicité ciblée et de collecter des données. Aujourd’hui, davantage d’utilisateurs acceptent un tel pistage.

Le pistage par les applications iOS est mieux accepté

Selon le cabinet Adjust, 16% des utilisateurs en mai 2021 avaient accepté le pistage par les applications iOS. Aujourd’hui, ce taux grimpe à 25%. Cela monte encore plus au niveau des jeux, avec un taux de 30% chez les joueurs. Pour certains jeux bien spécifiques, 75% acceptent le pistage.

Bien évidemment, le taux d’acceptation ou de refus dépend de chaque application. Malgré tout, certains utilisateurs préfèrent avoir un pistage et ainsi des publicités mieux ciblées. « Nous nous attendons à ce que la tendance à la hausse se poursuive, car de plus en plus d’utilisateurs comprennent l’intérêt d’accepter de recevoir des publicités personnalisées, ce que l’industrie du jeu a réussi à faire jusqu’à présent », souligne Adjust.

L’anti-pistage d’Apple a inquiété de nombreux groupes qui dépendent de la publicité pour générer des revenus. Le plus vocal à ce sujet a été Facebook. D’ailleurs, le système d’Apple devrait coûter près de 13 millions de dollars à Facebook en 2022. D’autres sociétés observent également un manque à gagner depuis la sortie d’iOS 14.5, ce qui les oblige à trouver des solutions.