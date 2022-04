Le montant du don qu’Apple a fait pour Notre-Dame de Paris suite à l’important incendie est maintenant connu : ce fut 5 millions de dollars, soit un peu plus de 4,5 millions d’euros.

Le don d’Apple pour Notre-Dame dévoilé

L’indiscrétion vient du magazine Capital (via). Tim Cook avait publié un tweet en 2019, juste après l’incendie, pour annoncer qu’Apple allait faire un don. Mais comme c’est souvent le cas, le patron ne dévoile pas publiquement le montant. Aujourd’hui, cette information est maintenant connue. En comparaison, LVMH (Dior, etc) et Kering (Gucci, Yves Saint Laurent, etc) ont chacun donné 100 millions d’euros.

Capital en profite pour faire un lien entre le montant du don d’Apple et ses finances, soulignant que cela représente seulement 0,009% des bénéfices annuels de la société. Le magazine ajoute que le don est déductible des impôts, ce qui a permis à Apple de réellement payer 2,7 millions d’euros.

Pour rappel, Apple avait permis d’utiliser Apple Pay en 2019 pour faire un don. C’était en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. « Les équipes d’Apple France ont aidé la Fondation du Patrimoine à mettre en place le dispositif Apple Pay sur la page de collecte et ont relayé les appels aux dons », avait indiqué la Fondation.

Aussi, Apple avait proposé aux employés de regrouper leurs dons destinés à la reconstruction de Notre-Dame de Paris afin d’avoir un seul versement à l’arrivée.