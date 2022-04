Plusieurs usines de production sont actuellement à l’arrêt en Chine à cause des confinements locaux, en lien avec le Covid-19. Apple ferait le nécessaire pour que les usines puissent se relancer.

Selon les dires de l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple négocierait avec le gouvernement chinois dans le but de rouvrir les usines de production des fournisseurs qui ont été arrêtées à cause du Covid-19. Apple voudrait que les usines se relancent dès la semaine prochaine.

« Je ne suis pas sûr qu’Apple puisse réussir, mais cela peut expliquer pourquoi la chaîne d’approvisionnement d’Apple n’a pas connu de réductions significatives des commandes après les confinements liés au Covid-19 », explique l’analyste ajoute Kuo.

(2/2) I'm not sure if Apple can succeed, but it may explain why Apple supply chain has not seen significant order cuts after the COVID lockdowns. In addition, the aggressive negotiation for the resumption of work also represents most Apple products have strong demand now.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 15, 2022