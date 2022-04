Apple délivre de nouveaux détails concernant sa stratégie de réduction de son empreinte CO2 qui doit l’emmener jusqu’à la neutralité carbone en 2030. Le recyclage est l’un des points clefs de cette stratégie « verte » et Apple a beaucoup progressé sur le sujet depuis des années. Apple annonce avoir introduit une certification de recyclage GOLD et doublé son utilisation de Tungstène, Cobalt et terres rares recyclés.

Si l’on en croit l’ 2022 Environmental Progress Report que vient de publier Apple, presque 20% de l’ensemble des matériaux utilisés dans les produits Apple en 2021 provenait du recyclage. Dans le détail, 59% de tout l’aluminium utilisé en 2021 dans les produits Apple vient directement du recyclage, quant au plastique, il ne compte plus que pour 4% des packagings produits, une réduction du volume de plastique de l’ordre de 75% en 5 ans !

Le rapport note aussi les points suivants :

4 % d’éléments de terres rares recyclés certifiés, une augmentation significative depuis qu’Apple a introduit des éléments de terres rares recyclés dans ses appareils.

30 % d’étain recyclé certifié, avec tous les nouveaux appareils iPhone, iPad, AirPods et Mac contenant 100 % d’étain recyclé dans la soudure de leurs principales cartes logiques.

13 % de cobalt recyclé certifié, utilisé dans les batteries d’iPhone qui peuvent être démontées par le robot de recyclage Daisy d’Apple et remises sur le marché.

Ces chiffres restent très insuffisants, mais l’on peut parier qu’aucun concurrent d’Apple ne fait mieux à l’heure actuelle.