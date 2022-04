Le cabinet Canalys dévoile les données concernant les ventes de smartphones pour le premier trimestre de 2022 et elles se veulent en baisse de 11% sur un an. Certains constructeurs s’en sont mieux sortis que d’autres et Apple fait partie de la liste.

Apple à la 2e place des ventes de smartphones

Apple a été le deuxième vendeur de smartphones au premier trimestre de 2022. Sa part de marché a été de 18%, contre 15% à la même période un an plus tôt. Cela s’explique en partie par la gamme des iPhone 13 qui connaît un joli succès. Aussi, Canalys fait comprendre que le nouvel iPhone SE se débrouillerait plutôt bien au niveau des ventes. Ce discours est intéressant quand on voit que les opérateurs américains font état de la situation inverse. Mais il faut dire que l’un parle des ventes globales, là où les autres se concentrent sur les États-Unis.

Pour ce qui est des autres constructeurs, Samsung a été le premier vendeur de smartphones. Sa part de marché est passée de 22% à 24% en l’espace d’un an. Xiaomi est troisième avec 13%, contre 14% un an plus tôt. Oppo n’est pas loin derrière avec 10%, contre 11% un an auparavant. Et Vivo boucle le top 5 avec une part de 8%, contre 10% auparavant.

Comment expliquer la baisse globale de 11% pour les ventes de smartphones ? Le cabinet parle d’une conjoncture économique défavorable et d’une demande saisonnière faible au premier trimestre de 2022.