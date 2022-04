L’iPhone SE 3 (2022) est disponible depuis quelques semaines maintenant, mais le succès n’est pas vraiment au rendez-vous. Les opérateurs font savoir que la demande est inférieure à celle du modèle précédent lors des semaines qui ont suivi sa sortie.

Des difficultés pour les ventes du nouvel iPhone SE

Le cabinet Wave7 a mené son enquête auprès des boutiques des opérateurs américains et la majorité (56%) s’accordent à dire que la demande pour l’iPhone SE 3 (2022) est inférieure par rapport au modèle précédent. 8% ont malgré tout constaté la situation inverse.

Un représentant de l’opérateur Verizon explique que peu de personnes sont au courant que le nouveau téléphone de 4,7 pouces d’Apple est sorti. Pour Wave7, cela s’explique notamment par le manque de marketing de la part d’Apple. Il est vrai que le groupe fait très peu de publicités, que ce soit à la télévision, à la radio, sur Internet ou dehors avec des affiches. Même sur sa chaîne YouTube, Apple propose une seule vidéo consacrée exclusivement au nouvel appareil. Cette vidéo avait d’ailleurs été diffusée pendant la keynote.

Pour les opérateurs, le « petit » écran de l’iPhone ne semble plus attirer beaucoup de personnes. Elles préfèrent se tourner vers les modèles plus grands, qui peuvent être plus agréables selon les usages. Cela rejoint d’ailleurs des rumeurs insistantes indiquant qu’Apple abandonnera son modèle mini avec l’iPhone 14.

Pour sa part, l’analyste Ming-Chi Kuo a récemment revu à la baisse ses estimations pour les ventes de l’iPhone SE 3 (2022) au vu de la demande du public. Il visait entre 25 et 30 millions au départ, il s’attend maintenant à 15-20 millions de ventes.