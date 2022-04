Dans son nouveau rapport environnemental publié hier, Apple n’a pas seulement mis en avant les gros chiffres du recyclage. La firme de Cupertino a ainsi dévoilé Taz, un nouveau type de robot-broyeur électronique mis au point au Material Recovery Lab d’Austin, au Texas. Plutôt que de se contenter de récupérer les pièces électroniques en vrac, Taz est aussi capable de séparer les aimants des modules audio et de mettre encore à part les éléments issus de terres rares.

Le robot Daisy de démontage d’iPhone bénéficie lui aussi d’améliorations notables. Ce dernier peut désormais désosser 23 modèles d’iPhone sans perdre un composant en route. Bon point dans la lutte contre le gaspillage et les déchets électroniques, Apple propose en libre accès les brevets de Daisy, de sorte que d’autres sociétés puissent disposer à leur tour de ce type de technologie de recyclage.

I got to meet Daisy! Here is how Apple's iPhone recycling robot works👇 pic.twitter.com/YNoXqcScDD — Sara Dietschy 🍑y (@saradietschy) April 20, 2022

Enfin, le robot Dave est spécialisé dans le démontage des moteurs Taptic des l’iPhone, et peut ainsi récupérer les aimants contenant des éléments de terres rares, du tungstène et de l’acier. On notera que la publication d’Apple sur le recyclage en interne tombe 3 jour seulement avant le Jour de la Terre (22 avril).