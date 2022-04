Cette fois, c’est acté : à 43 voix contre 2, les députés européens ont presqu’entériné l’obligation d’un chargeur universel en USB-C qui devra être compatible avec la plupart des appareils électroniques, ces derniers devant aussi disposer d’un port USB-C. En d’autres termes, « Les téléphones portables, les tablettes, les appareils photos numériques, les écouteurs et les casques audio, les consoles de jeu vidéo portables et les haut-parleurs portatifs devraient tous être pourvus d’un port USB-C, peu importe leur marque ». « Peu importe la marque » donc, ce qui signifie que les nouveaux iPhone qui seront commercialisés en 2024 devront troquer le port Lightning pour le port USB-C, tout au moins en Europe.

En revanche, les appareils de plus petite taille, comme l’Apple Watch, échappent à cette obligation et pourront donc continuer de se charger uniquement par induction. Reste encore à savoir si dans le cadre du nouveau dispositif, il sera possible de commercialiser en Europe un appareil de la liste ne disposant d’aucun port (uniquement recharge sans fil par induction). Apple travaillerait en effet sur un iPhone sans aucun port visible, sans doute d’ailleurs pour anticiper la bascule vers l’USB-C.

Ces nouvelles directives ne seront mises en place qu’après quelques étapes… qui semblent tenir de la formalité désormais :« Dès que l’ensemble du Parlement aura approuvé ce projet de position de négociation lors de la session plénière de mai, les députés pourront entamer les discussions avec les gouvernements de l’UE sur la version définitive de la législation. »