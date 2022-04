Apple propose aujourd’hui ses cartes améliorées dans l’application Plans dans deux nouvelles régions, à savoir l’Allemagne et Singapour. De plus en plus de pays y ont le droit, mais la France ne fait toujours pas partie du lot.

Berlin avant / après

Du mieux pour Apple Plans en Allemagne et à Singapour

Qui dit cartes améliorées dans Apple Plans dit davantage de détails pour se rapprocher de la réalité. L’application offre désormais une couverture routière plus détaillée, une navigation améliorée, des points de repère en 3D, des vues améliorées des parcs, des bâtiments, des aéroports et des centres commerciaux, ainsi que la disponibilité de la fonction Look Around. Il s’agit d’un concurrent direct de Street View que l’on retrouve sur Google Maps. Toutefois, il est bon de noter que cela concerne surtout Munich pour l’Allemagne.

Justin O’Beirne, un spécialiste d’Apple Plans qui suit les améliorations de près, indique qu’il y a eu un test des nouvelles cartes pendant 48 jours. Aujourd’hui, Apple les propose à tout le monde. Au passage, Singapour est la première région asiatique à bénéficier des nouvelles cartes. Apple s’était jusqu’à présent surtout focalisé sur l’Amérique du Nord et une partie de l’Europe. Pour rappel, la première région qui a eu les nouvelles cartes fut les États-Unis en septembre 2018.

A priori, la France et Monaco sont les prochains sur la liste pour avoir les cartes améliorées. Peut-on espérer une disponibilité dans quelques semaines ? Récemment, les équipes d’Apple ont sillonné Paris et d’autres villes pour mieux les cartographier.