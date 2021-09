Après un test en juillet, Apple Plans propose les nouvelles cartes pour l’Italie. Ces cartes sont plus détaillées que celles qui étaient disponibles jusqu’à présent.

La mise à jour des cartes est l’occasion d’avoir une série de fonctionnalités pour Apple Plans qui étaient précédemment indisponibles dans la région, notamment Look Around, le guidage sur les voies, les données sur les radars, les bâtiments en 3D, le guidage en langage naturel de Siri et une navigation améliorée. La mise à jour ajoute également une couverture routière plus détaillée, ainsi qu’une navigation plus rapide et plus précise.

« Apple Maps est le meilleur moyen d’explorer et de naviguer dans le monde, tout en protégeant votre vie privée, et nous sommes ravis d’offrir cette expérience à encore plus d’utilisateurs avec le déploiement d’aujourd’hui », a déclaré Eddy Cue, le vice-président d’Apple chargé des services, à MacStories. « Nous avons recréé la carte de fond en comble, avec une meilleure navigation, des détails plus riches, des informations plus précises sur les lieux et des fonctionnalités remarquables que seul Apple peut offrir, comme Look Around, le guidage en langage naturel de Siri, etc. Désormais, il est plus facile que jamais pour les utilisateurs en Italie de trouver les lieux qu’ils aiment et de se rendre là où ils vont encore plus rapidement et plus facilement », a-t-il ajouté.

Tous ces changements sont sympathiques, mais il faut malheureusement constater qu’il n’y a toujours rien pour la France. La quasi-totalité de nos voisins ont pourtant les nouvelles cartes. Le Royaume-Uni et l’Irlande les ont eues en octobre 2020, l’Espagne et le Portugal en avril dernier et maintenant l’Italie. Allez Apple, la France maintenant !