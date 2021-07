L’application Apple Plans continue de s’améliorer, avec cette fois le test des nouvelles cartes en Italie. Cela inclut des cartes mieux détaillées, une meilleure couverture routière et une navigation plus rapide, en plus d’être plus précise.

Justin O’Beirne, qui suit de près Apple Maps, note que le test des nouvelles cartes en Italie a débuté hier pour les développeurs et testeurs publics qui ont installé la bêta d’iOS 15. Cela concerne pour l’instant la péninsule italienne, dont Saint-Marin et le Vatican.

L’arrivée des nouvelles cartes pour l’Italie avec Apple Plans n’est en soi pas une surprise. Apple avait annoncé à la WWDC le mois dernier que l’Italie et l’Australie seraient les prochains pays à en profiter. Tout le monde pourra les avoir prochainement, sans plus de précision pour l’instant. Peut-être qu’Apple attendra la version finale d’iOS 15 (en septembre normalement) pour activer les nouvelles cartes partout en Italie.

Qu’en est-il de la France ? Il est difficile de donner une réponse précise. Apple a récemment annoncé sillonner plusieurs villes françaises à pied avec un sac à dos LiDAR. Des employés cartographient Paris, Lyon, Marseille ou encore Nice, en visant tout particulièrement le centre-ville où l’accès en voiture n’est pas forcément simple. Aussi, l’équipe piétonne est en vadrouille dans l’Isère, le Bas-Rhin, le Nord, la Seine-Maritime, la Gironde, la Haute-Garonne, l’Hérault, la Loire-Atlantique et le Var.

Les nouvelles cartes dans Apple Plans ont commencé en 2018 aux États-Unis. Il y a ensuite eu le Royaume-Uni et l’Irlande en octobre 2020, le Canada en décembre et l’Espagne et le Portugal en avril dernier. Apple prend son temps, comme nous pouvons le voir. Mais la société a déjà dit qu’elle misait en ce moment sur l’Europe.