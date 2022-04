Apple annonce que le 21 avril 2022 marque la fin de macOS Server. Cet abandon n’est pas réellement une surprise en soi, la grande question jusqu’à présent était de savoir quand cela allait tombé. En effet, cela fait un moment maintenant qu’Apple met progressivement de côté son système. Nous avons maintenant la réponse : c’est aujourd’hui.

C’est la fin pour macOS Server

« À partir du 21 avril 2022, Apple abandonne macOS Server. Les clients actuels de macOS Server peuvent continuer à télécharger et à utiliser l’application avec macOS Monterey », indique Apple sur son site en anglais. La page française n’a pas encore été traduite.

macOS Server 5.12.2 sera la dernière version de l’application, et les services de macOS Server ont maintenant été migrés vers macOS. Les fonctionnalités populaires, qui comprennent le serveur de mise en cache, le serveur de partage de fichiers et le serveur Time Machine, ont été intégrées à macOS depuis High Sierra, de sorte qu’il n’y a plus besoin d’une application autonome.

Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours télécharger macOS Server depuis le Mac App Store. Son prix est de 19,99€. Mais comme vous l’avez compris à présent, il n’y aura plus de nouveautés, plus d’améliorations et plus de correctifs. C’est la fin.