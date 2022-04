Une vente aux enchères va avoir lieu le 4 mai prochain et 310 iPod ayant appartenu Karl Lagarfeld seront disponibles. D’autres objets du grand couturier allemand qui n’ont rien avoir avec Apple ou la technologie seront également proposés, avec notamment divers tableaux.

Des centaines d’iPod de Karl Lagarfeld bientôt aux enchères

Il y a cinq lots représentant au total 310 iPod ayant tous appartenu à Karl Lagarfeld. Dans le détail, on retrouve trois lots (3×50) d’iPod nano de 7e génération et deux lots (2×80) d’iPod nano de 6e génération. Chaque lot est estimé entre 3 000 et 5 000 euros. On pourrait donc atteindre 15 000 euros à l’arrivée si l’on base sur l’estimation base ou 25 000 euros avec l’estimation haute. Et qui sait, peut-être que le prix sera encore plus important à l’arrivée.

Une particularité intéressante est tous les baladeurs sont hors-service. C’est à se demander comment les 310 iPod font pour être en panne sans aucune exception. Aussi, la plupart des baladeurs ont une étiquette au dos qui semble mentionner un genre musical.

Si l’offre vous intéresse, alors rendez-vous sur la page de la maison d’enchères Sotheby’s. Comme dit précédemment, le rendez-vous est donné le 4 mai. Il est possible de s’inscrire dès maintenant. Les enchères débuteront à 19 heures (heure française).