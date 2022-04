Les premiers Mac avec les processeur Apple Silicon M2 ne sont pas encore disponibles que Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, table déjà sur un iMac équipé d’une puce M3 pour l’an prochain ! Gurman annonce qu’un MacBook Air, un MacBook Pro d’ « entrée de gamme » et un Mac Mini avec processeur M2 seront proposés d’ici les prochains mois (Gurman parie sur juin), tandis que les M2 Pro et M2 Max embarqueront dans les nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Quant au Mac Pro « Apple Silicon », il pourrait faire son entrée en scène avec une puce M2 Ultra, mais « Ce ne sera pas pour bientôt » si l’on en croit le journaliste.

Quant à l’iMac et sa puce M3, Gurman déclare : « Depuis lors, j’ai entendu dire que les puces M2 ne sont pas les seules à être testées au sein d’Apple. Et si vous attendez un nouvel iMac, j’entends qu’une version M3 de ce modèle de bureau est déjà en préparation – bien que j’imagine qu’il ne sera pas lancé avant la fin de l’année prochaine au plus tôt. »

Bloomberg avait déjà lâché la liste des prochains Mac M2, et semble désormais sûr des prévisions.