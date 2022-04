Apple fait un nettoyage de printemps au niveau de l’App Store en supprimant des applications et jeux qui n’ont pas été mis à jour depuis un moment. Cela agace plusieurs développeurs puisque leurs applications fonctionnent toujours.

C’est par le biais d’un e-mail envoyé aux développeurs concernés qu’Apple annonce le nettoyage sur l’App Store. Voici ce qu’indique le courriel :

Cette application n’a pas été mise à jour depuis un certain temps et il est prévu de la retirer de la vente dans 30 jours. Aucune action n’est requise pour que l’application reste disponible pour les utilisateurs qui l’ont déjà téléchargée.

Un certain nombre de développeurs d’applications ont exprimé leurs préoccupations concernant ce changement. Robert Kabwe de Protopop Games déclare sur Twitter qu’Apple menace de supprimer son jeu — Motivato — entièrement fonctionnel car il n’a pas été mis à jour depuis mars 2019.

I feel sick. Apple just sent me an email saying they're removing my free game Motivoto because its more than 2 years old.

It's part of their App improvement system.

This is not cool. Console games from 2000 are still available for sale.

This is an unfair barrier to indie devs. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR

— Protopop Games (@protopop) April 23, 2022