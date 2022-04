Des clients qui mettent une carte SIM ou utilise un eSIM de Free Mobile dans leur iPad cellulaire ont la drôle de surprise de voir Bouygues Telecom s’afficher comme opérateur. L’opérateur de Xavier Niel confirme qu’il s’agit d’un bug.

Un bug d’affichage sur iPad avec les opérateurs

Il faut savoir qu’iOS dispose de bundles, dont un pour chaque opérateur. Chaque bundle contient les informations nécessaires (nom, données, affichage spécifique dans les réglages, etc). En l’occurrence, il existe un bundle pour Orange, un pour SFR, un pour Bouygues Telecom… mais aucun pour Free Mobile, comme l’indique l’internaute Tiino-X83.

@Free, @Free_1337 et @FreeMobile : Aller vous un jour proposer un Carrier Bundle sur iPad cellulaire ? Car a l'heure actuel, une carte SIM/e-SIM Free insérer dans un iPad cellulaire s'affiche en tant que "Bouygues" 😅et la 5G n'est pas actif ! cc @LelloucheNico pic.twitter.com/DZOEZK3qLD — Tiino-X83 (@TiinoX83) April 22, 2022

Résultat, l’iPad cellulaire en choisit un autre et c’est Bouygues Telecom en l’occurrence. Mais que les clients se rassurent : ils ne sont pas sur le réseau de Bouygues Telecom, ils utilisent bien celui de Free Mobile. Le problème concerne l’affichage sur la tablette et non le réseau à proprement parler.

Le compte Twitter réseau de Free a réagi à ce bug. « Nous avons remonté le problème à Apple concernant le mauvais affichage », peut-on lire. On peut donc imaginer qu’une future mise à jour viendra corriger le tir. Reste à savoir quand maintenant.

Bonjour, nous avons remonté le problème à Apple concernant le mauvais affichage. — Free 1337 (@Free_1337) April 25, 2022

Un autre point concerne le support de la 5G avec Free Mobile sur iPad. Ce n’est pas disponible pour le moment et il n’est pas précisé quand ça le sera. Patience donc.