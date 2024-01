Xavier Niel est revenu sur l’absence du Multi-SIM chez Free Mobile, une option qui pourrait être bien utile pour tous ceux qui ont un iPad cellulaire. Le dirigeant ne ferme pas totalement la porte à une arrivée à l’avenir.

Lors d’une interview avec On refait le Mac, Xavier Niel a déclaré :

Ça, c’est un sujet commercial. Comment on est capable de traiter ça dans la durée. Jusqu’à présent, on a dit qu’on le traite avec du partage de connexion, ce qui ne répond pas à tous les besoins. Cet un besoin vu comme un besoin haut de gamme. Mais bon, c’est purement un sujet marketing, c’est pas autre chose qu’un sujet marketing. Si à un moment on sent qu’il y a une vraie volumétrie, une vraie demande, on sera là bien évidemment.

Mais aujourd’hui, on a des forfaits assez peu chers si vous voulez. Typiquement, la SIM supplémentaire en fonction de nos offres est à 9,99€ avec de la data illimitée. C’est pas délirant en termes de prix, donc la SIM supplémentaire est moins chère que le Multi-SIM ailleurs parfois.