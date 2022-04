En plus de lancer son programme de réparation d’iPhone en libre-service, Apple rend disponibles les manuels dédiés pour les iPhone. Le fabricant explique comment démonter ses smartphones afin de réaliser une réparation.

Les manuels officiels d’Apple pour réparer les iPhone

On retrouve pour l’instant les manuels de réparation des iPhone 12 et 13 (ainsi leurs variantes), tout comme l’iPhone SE 3 (2022). Pourquoi ces modèles ? Parce que ce sont les seuls (pour l’instant) à être éligibles au programme de réparation en libre-service. Ironiquement, ce sont probablement les modèles qui ont le moins besoin d’une réparation. Il aurait peut-être été plus intéressant d’avoir l’iPhone 11 et les modèles antérieurs en premier afin de changer la batterie, l’écran ou une autre pièce.

Voici les liens vers chaque manuel :

La documentation est vraiment très complète. Il y a près de 100 pages dans la plupart de chaque manuel, autant dire qu’il y a de la lecture.

Pour rappel, le programme de réparation d’iPhone en libre-service est d’abord disponible aux États-Unis. Apple a déjà dit qu’il arrivera dans le courant de l’année en Europe, mais il n’y a pas encore une date.