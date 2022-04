La fonction Relais privé iCloud pourrait bien s’améliorer avec iOS 16, au point de proposer un filtrage avancé pour que les utilisateurs aient un meilleur respect de la vie privée. C’est en tout cas ce qu’annonce Digiday, s’appuyant sur plusieurs sources.

Du mieux pour le Relais privé iCloud avec iOS 16

Un changement notable avec iOS 16 serait l’activation par défaut du Relais privé iCloud. Actuellement, il s’agit d’une option disponible pour les personnes avec une offre iCloud payante et il faut se rendre dans les réglages pour l’activer. De plus, Apple parle d’un système en bêta. La version stable pourrait justement arriver avec la prochaine grosse mise à jour logicielle.

Un autre point plus que notable est la disponibilité au sein des différentes applications. Actuellement, la fonctionnalité est une réalité quand on utilise Safari pour filtrer le trafic Internet, mais le comportement ne change pas quand on utilise d’autres applications. Apple voudrait aller plus loin avec iOS 16 pour fonctionner avec une grande quantité d’applications.

Apple annoncera officiellement iOS 16 lors de sa WWDC 2022. Celle-ci aura lieu du 6 au 10 juin. Et comme chaque année, le fabricant profitera de sa keynote d’ouverture pour présenter ses nouveaux systèmes d’exploitation. C’est donc le 6 juin que nous découvrirons iOS 16, macOS 13, watchOS 9 et tvOS 16. Des bêtas seront disponibles tout au long de l’été et les versions finales arriveront (normalement) en septembre/octobre.