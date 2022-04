Apple a démarré hier son programme Self Service Repair, qui permet à tout un chacun (aux Etats-Unis) d’acheter sur une boutique officielle en ligne des pièces détachées afin de réparer soi-même son iPhone. Pour iFixit, spécialiste du démontage des appareils électroniques et de la note de réparabilité, il s’agit d’ « un grand pas en avant », mais tout n’est pas encore raccord avec l’objectif qui devrait être poursuivi.

Ainsi, Elizabeth Chamberlain d’iFixit estime que l’écueil principal du Self Service Repair est que chaque pièce doit être couplée avec l’iPhone de l’utilisateur. En d’autres termes, à chaque achat de pièces détachée, le client doit renseigner le numéro de série ou IMEI de son mobile, ce qui fait que toutes les pièces commandées seront « liées » à ce même numéro de série. Ce n’est clairement franchement pas optimum.

« L’intégration d’une vérification du numéro de série dans leur processus de paiement est de mauvais augure et pourrait permettre à Apple de bloquer encore plus de réparations à l’avenir » déclare ainsi Chamberlain. Pire encore, ce processus de couplage nécessite de contacter l’équipe d’assistance par SMS ou via un appel mobile. En revanche, iFixit salue Apple pour la vente ou la location de ses propres outils de réparation : « Vous peut acheter des presses à batterie Apple officielles et afficher des dispositifs de retrait d’adhésif, ou même, à notre grande surprise, louer ces dispositifs. »

Enfin, iFixit considère que la décision d’Apple peut servir de courroie d’entrainement et pousser d’autres fabricants à faire de même. Un cercle vertueux en somme, et bon pour la planète.