L’Europe n’en a pas fini avec Apple (et vice et versa). Déjà dans le collimateur de la Commission européenne pour le verrou de l’App Store, Apple aurait cette fois (et de nouveau) à rendre des comptes concernant un autre verrou, celui du NFC de l’iPhone, quasiment réservé au seul système de paiement Apple Pay. Si l’on en croit le Financial Times, la Commission serait donc prête à dégainer de nouvelles accusations antitrust contre la firme de Cupertino, une déclaration officielle étant attendue pour la semaine prochaine.

Ce nouveau coup de grisou suit de quelques mois les dépôt de plaintes de certains concurrents d’Apple ulcérés de ne pouvoir utiliser le NFC de l’iPhone pour leur propre système de paiement mobile. Apple justifie ces contraintes, comme à chaque fois, sur l’autel des exigences de sécurité, des explications qui ne convaincraient plus vraiment les commissaires européens antitrust, d’autant qu’Apple Pay dispose désormais de la part de marché la plus haute sur le secteur du paiement mobile sans contact.