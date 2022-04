Nvidia annonce la mise à jour 2.0.40 de son service GeForce Now pour supporter nativement les Mac M1 (Apple Silicon). Cela va permettre d’améliorer les performances générales.

Support des Mac Apple Silicon pour GeForce Now

Jusqu’à présent l’application était basée sur les Mac Intel. Les Mac Apple Silicon devaient donc se reposer sur Rosetta 2 d’Apple pour faire tourner cette version. Avec la mise à jour 2.0.40, Nvidia GeForce Now supporte nativement les Mac M1, ce qui permet d’améliorer les performances générales et de réduire la consommation d’énergie, que ce soit sur les MacBook, iMac, Mac mini ou Mac Studio.

La mise à jour facilite également la découverte de nouveaux jeux dans l’application grâce à l’ajout d’une rangée « Genre » en bas du menu « Jeux », et ajoute le framerate du rendu à la superposition des statistiques des jeux en streaming.

Pour rappel, GeForce Now est un service de cloud gaming (aussi disponible sur iOS). Il est accessible depuis le Web ou par le biais d’une application. Il y a une offre gratuite qui permet un accès standard avec des sessions de jeux d’une heure. Vient ensuite une offre prioritaire à 9,99€/mois qui propose la plateforme premium, le support du RTX, un accès prioritaire aux serveurs, des sessions de jeux de 6 heures et le support de 60 images par seconde en 1080p. Enfin, l’offre à 19,99€/mois propose la carte graphique RTX 3080, le support du RTX, des sessions de jeux de 8 heures, le support de 120 images par secondes en 1440p et la possibilité de jouer en 4K depuis la Shield TV.