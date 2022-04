Voilà qui n’est pas banal. Slow Horse, l’excellente série policière et de comédie mettant en scène les bras cassés du MI5 (avec un Gary Oldman de haut vol) a « teasé » sa saison 2 lors de son épisode final… alors même qu’Apple n’a pas encore officiellement confirmé la production de cette seconde saison !

Un très court teaser nous dévoile donc que la saison 2 sera probablement basée sur Dead Lions, la seconde nouvelle de Mick Herron (l’auteur de Slow Horse). A noter qu’il existe déjà 7 nouvelles du même auteur (dans le même genre de récit) et qu’une huitième paraitra au mois de mai 2022. Autant dire que les producteurs de la série ne manqueront pas de « munitions » pour la suite…

Enfin, le site Variety nous informe que les acteurs Aimee-Ffion Edwards (Peaky Blinders) et Kadiff Kirwan (This is Going to Hurt) intègreront le casting de cette seconde saison.