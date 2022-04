La National Telecommunications and Information Administration (NTIA) a décidé d’ouvrir une enquête concernant Apple et ses pratiques avec notamment l’App Store. Cette agence du département du Commerce des États-Unis s’attarde aux systèmes d’exploitation mobiles.

Apple est dans le viseur des États-Unis

La NTIA sollicite des commentaires sur la concurrence dans les écosystèmes des applications mobiles. L’enquête a été déclenchée par un décret sur la promotion de la concurrence dans l’économie américaine de juillet dernier, dans le but de formuler des recommandations pour améliorer la concurrence, réduire les obstacles et maximiser les avantages pour les utilisateurs.

La demande officielle de commentaires énumère en détail la manière dont iOS est susceptible d’être examiné dans le cadre de l’enquête, avec des questions liées aux avantages du développement d’une application pour une plateforme par rapport aux applications Web multiplateformes, à la manière dont les applications Web devraient fonctionner sur les systèmes d’exploitation mobiles, à la disponibilité d’autres méthodes de distribution d’applications et au sideloading. Une attention particulière est accordée aux « barrières uniques » d’iOS qui empêchent les utilisateurs et les développeurs de tirer parti des applications Web, des applications provenant d’App Store tiers ou des applications sideloadées (c’est-à-dire installées en dehors de l’App Store d’Apple).

« L’économie des applications est en train de devenir un moyen fondamental pour les Américains d’interagir avec leur environnement », explique la demande. « Il est donc essentiel que ce marché soit robuste, ouvert, innovant et sécurisé, et qu’il ne comporte pas d’obstacles à l’entrée et à la croissance ».

Apple est dans le viseur de plusieurs autorités concernant ses restrictions, dont dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, au Japon ou encore en Corée du Sud.