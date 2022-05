Apple a récemment lancé son programme de réparation en libre-service des iPhone (d’abord aux États-Unis), permettant à tout à chacun de réparer soi-même son iPhone avec des composants officiels. Deux vidéos montrent justement le kit.

Image AppleInsider

Un aperçu du kit de réparation en libre-service d’Apple

Facturé 49 dollars (et un dépôt de garantie de 1 272 dollars), le kit de réparation en libre-service d’Apple comprend deux mallettes qui ont chacune des machines pour démonter l’iPhone, ainsi que des accessoires. L’ensemble pèse environ 36 kg. L’une des machines sert à retirer l’écran grâce au décollage thermique et l’autre se charge de presser pour s’assurer que tout est en bien en place (écran, batterie, etc).

En soi, les clients qui choisissent ces machines ont le droit au matériel que l’on retrouve dans les Apple Store. Il est donc possible de faire la réparation à domicile avec les machines et les composants officiels venant d’Apple. Cela fait un moment maintenant que de nombreuses personnes militent pour qu’Apple s’ouvre sur l’aspect de la réparation et arrête d’imposer un passage dans ses boutiques ou les réparateurs agréés pour avoir les composants officiels. C’est maintenant chose faite, bien que certains groupes (comme iFixit) pensent qu’Apple peut aller encore plus loin.

Il faut savoir que la somme de 49 dollars correspond à une location des outils de réparation, et ce pendant une semaine. Ceux qui le souhaitent peuvent acheter le matériel : 115 dollars pour la presse destinée à la batterie, 216 dollars pour la presse destinée à l’écran et 256 dollars pour la machine permettant de retirer l’écran.

Le programme de réparation en libre-service d’Apple est pour le moment une réalité aux États-Unis. Apple a déjà dit qu’il arrivera dans d’autres régions dans le courant de 2022, dont en Europe. Ce sera d’ailleurs la prochaine destination. Reste à savoir si plusieurs pays pourront en profiter d’un coup ou s’il y aura un délai de quelques semaines/mois entre chaque pays.