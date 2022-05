L’iPod nano a fait ses débuts en 2005 et a connu sept générations. Tony Fadell, le « papa » de l’iPod, révèle aujourd’hui des prototypes imaginés chez Apple au fil des années et l’un d’entre eux avait un écran occupant presque toute la surface.

Sur Twitter, Tony Fadell — qui est en pleine promotion de son livre Build: An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making — a publié une image avec des prototypes d’iPod nano imprimés en 3D. « Ce n’était que des modèles imprimés en 3D, quelque chose à tenir dans la main, mais c’est grâce à eux que le projet est devenu réel », explique l’ancien cadre d’Apple. « La création d’un modèle imprimé est un moyen de tromper votre cerveau, de stimuler votre imagination — une fois que vous l’avez rendu physique, que vous l’avez vu et ressenti, vous pouvez commencer à imaginer comment il fera partie de votre vie ou de celle de vos clients », a-t-il ajouté.

Le premier prototype sur la photo peut rappeler le design final de l’iPod nano de 4e génération (bien que la molette soit un peu haute). Les trois suivants rappellent surtout le modèle original de 2005. Vient ensuite le cinquième prototype qui a la particularité d’avoir un écran qui occupe quasiment toute la surface. Cela peut rappeler le design de l’iPhone X (et des modèles qui ont suivi), à l’exception qu’il n’y a pas d’encoche.

These are various mockups of the iPod Nano, we explored every possibility – what if the screen was this big? What if the wheel was that big? What if there was no wheel? #BUILD #BUILDtreasurechest #Buildbook will be officially released tmrw May 3rd! https://t.co/NKMxGjoEgg pic.twitter.com/XMUHztyj2E

— Tony Fadell (@tfadell) May 2, 2022