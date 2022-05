L’iPhone domine toujours de la tête et des épaules le marché du smartphone aux Etats-Unis… mais la part de marché d’Apple baisse tout de même de 7 points de pourcentage sur un an, à 47% de Pdm sur le Q1 2022, contre 54% lors du Q1 2021. Derrière Apple, tous les principaux concurrents sont en progression : Samsung gagne 3 points de Pdm (28%), Motorola/Lenovo renait et franchit la barre des 10% (12% de Pdm, contre 6% seulement l’an dernier), et TCL tripe sa part (3% de Pdm, contre 1% lors du Q1 2021).

Les Google Pixels peinent en revanche toujours autant à s’imposer « à la maison », avec une pdm de seulement 2%, ce qui reste faible tout en étant mieux que le 1% misérable de l’an dernier. Quant aux « autres » fabricant, ils ne pèsent plus que 6% de Pdm. Un constat s’impose donc : le marché américain du smartphone reste un duopole, Apple et Samsung raflant à eux seuls 75% des ventes, et les 6 premiers fabricants occupent 94% du marché.