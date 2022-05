Desi Ujkashevic change d’employeur et passe chez Apple, rapporte Bloomberg. Elle a travaillé pendant 31 ans chez Ford et a une expertise dans les systèmes de sécurité, les produits de conception technique, l’ingénierie de l’intérieur de la carrosserie et plus.

Une pointure de Ford rejoint Apple

Au cours des dernières années, Apple a régulièrement embauché des employés de Ford et d’autres entreprises automobiles pour développer un véhicule entièrement autonome. Le projet Apple Car a connu des problèmes de leadership et les objectifs d’Apple ont changé plusieurs fois.

Concernant Desi Ujkashevic, elle a travaillé sur les voitures Escape, Explorer, Fiesta et Focus de Ford, ainsi que sur les Lincoln MKC et Aviator. Elle a également participé au développement de nouveaux véhicules électriques pour le constructeur automobile. Aussi, elle a de l’expérience dans la gestion des questions réglementaires.

Comme on peut s’en douter, l’ex-cadre de Ford va jouer un rôle pour l’Apple Car. Cette voiture électrique est en préparation depuis un moment maintenant et son développement a connu des ralentissements. Si l’on en croit les dernières rumeurs en date, Apple espère que sa voiture sera prête pour 2025. Mais au vu du développement actuellement, cela semble ambitieux. Il se pourrait donc que la disponibilité soit un peu plus tard.