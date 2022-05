Blizzard vient tout juste de lever le voile sur le fameux jeu mobile dans l’univers Warcraft. Et il ne s’agira pas d’un MMORPG. Warcraft Arclight Rumble sera sera plutôt un jeu de stratégie, et là encore, plus dans la veine d’un Clash Royale que d’un Heroes of Might and Magic. En d’autres termes, il faudra se constituer un deck de combattants (une soixantaine de personnages disponibles) et attaquer les positions adverses tout en protégeant ses propres positions, un système d’attaque-défense qui a fait ses preuves sur mobile (trop peut-être).



Les joueurs pourront choisir parmi l’un des cinq types de héros/chef tirés des « maisons » de Warcraft (la Horde, l’Alliance, les bêtes, les Morts-vivants ou les membres de Rochenoire), ce dernier devenant le commandant de sa petite armée.

Des modes solo, PvE et PvP seront proposés, ainsi que des missions temporaires (vaincre un boss de raid par exemple). A noter enfin qu’un autre jeu mobile Warcraft est dans les tuyaux, avec un gameplay cette fois plus proche d’un Pokémon Go.