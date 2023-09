L’année dernière, Blizzard avait annoncé l’arrivée d’un jeu mobile basé sur sa poule aux oeufs d’or : Warcraft Arclight Rumble. Le titre avait ensuite disparu de nos radars jusqu’au mois dernier. La firme annonçait alors que le nom du jeu serait raccourci en Warcraft Rumble. Un soft-launch a également eu lieu, et a dû bien se passer. En effet, on peut désormais précommander le jeu sur l’App Store. Un nouveau trailer a même été publié pour l’occasion.

Warcraft Rumble se présente comme une version Blizzard de Clash Royale, où il sera bien entendu possible de jouer tout un casting de personnages chers aux coeurs des fans de la licence, le tout fortement influencé par les systèmes MOBA. Les retours du soft-launch sont d’ailleurs plutôt positifs. Cependant, avec ce genre de titres et les politiques récentes de Blizzard, attendons le véritable lancement pour se prononcer définitivement. Le lancement est d’ailleurs noté sur la page du store pour le 31 décembre, mais une sortie avant cette date est plus que probable. Tous les joueurs qui précommandent le jeu auront droit aux traditionnels bonus en jeu, détaillés sur le blog Blizzard.