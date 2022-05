Apple propose désormais à la vente le câble Thunderbolt 4 Pro dans sa variante de 3 mètres. Jusqu’à présent, il était seulement possible de commander le modèle de 1,8 mètre au prix de 149 euros. Celui de 3 mètres coûte 179 euros.

Voici comment Apple présente son câble :

Avec son design tressé noir qui s’enroule sans s’emmêler, ce câble de 3 mètres prend en charge le transfert de données Thunderbolt 3, Thunderbolt 4 et USB 4 jusqu’à 40 Gbit/s, le transfert de données USB 3.1 Gen 2 jusqu’à 10 Gbit/s, la sortie vidéo DisplayPort (HBR3) et une puissance d’alimentation de 100 W. Utilisez ce câble pour connecter un Mac doté de ports Thunderbolt 3 ou 4 (USB‑C) à des appareils et écrans compatibles Thunderbolt (USB‑C) et USB, tels que le Studio Display, le Pro Display XDR, des stations d’accueil et des disques durs.