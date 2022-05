Une grosse partie de l’énorme collection d‘iPod de Karl Lagarfeld a trouvé preneur lors d’une vente aux enchères qui s’est déroulée hier à Cologne. Sur les 5 lots proposées (des iPhone nano 6G et 7G), trois lots ont finalement été vendus contre la somme 3 780 euros , 4 032 euros et 4 410 euros, soit un total de 12 222 euros pour 200 iPod environ ! Les deux autres lots n’ayant pas atteint le prix de réserve (c’est à dire le prix minimum de 3000 euros permettant la vente), ils sont restés en plan. On note toute de même que cette vente est très loin de l’estimation du commissaire priseur, qui était de 5000 euros par lot. A pigeon, pigeon et demi…

Chaque iPod vendu a son sticker avec dessus le nom de l’artiste ou du genre musical stocké à l’intérieur de l’appareil. Cette précision n’est pas forcément utile dans la mesure où la plupart de ces iPod… ne fonctionnent plus !