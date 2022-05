Apple a accepté de régler une affaire de recours collectif qui dure depuis six ans maintenant et qui concerne l’iPhone 4S. Des clients s’étaient plaints que le smartphone connaissait de nombreux bugs depuis la mise à jour vers iOS 9. Apple accepte de leur verser 15 dollars à chacun d’entre eux.

Un accord pour un recours collectif concernant l’iPhone 4S

La plainte avait été déposée pour la première fois en décembre 2015. À cette période, des clients résidant dans l’État de New York et au New Jersey avaient accusé Apple d’avoir fait du faux marketing avec iOS 9, à savoir que les performances étaient améliorées sur les différents smartphones, dont l’iPhone 4S. Mais dans les faits, la mise à jour avait eu un impact négatif selon les dires des plaignants.

Pour rappel, iOS 9 avait été l’occasion d’avoir les suggestions de Siri, Slide Over, la fonction Picture-in-Picture (PiP) sur iPad et plus encore. Du côté de l’iPhone, Apple parlait « d’améliorations sous le capot qui vous apportent des performances plus réactives ». Pour les plaignants, cette déclaration en particulier était tout simplement fausse.

À l’arrivée, Apple a accepté de proposer un total de 20 millions de dollars aux plaignants, avec un montant de 15 dollars par personne. Chaque personne concernée doit soumettre une déclaration sous peine de parjure en affirmant qu’elles ont téléchargé iOS 9 et ont rencontré des bugs. Un site dédié pour les plaignants verra prochainement le jour.