Les petits gars de HypeHye Oy ne font jamais d’erreurs. Badland, Badland 2, Badland Brawl sont de purs bijoux parfaitement taillés pour le mobile. Badland Party, c’est la même que Badland 1 & 2, le multijoueurs et plein de modes jeu façon mini-games. Jouable en local ou en ligne de 2 à 4 joueurs (il est aussi possible de jouer seul avec un partenaire dirigé par l’IA), Badland Party reprend le gameplay qui a fait le succès de la franchise, soit celui d’un groupe de clones marrants que l’on devra diriger jusqu’à la sortie dans des niveaux truffés de pièges (40 niveaux ici).



Outre les 40 niveaux du mode aventure coopératif, le jeu propose aussi des modes compétitifs, soit Dernier Survivant, Course, Sauvetage de clones et Meilleur Score. de quoi rallonger la durée de vie d’un titre qui promet déjà d’être sacrément addictif. A noter que 30 personnages différents peuvent être débloqués en jeu et que bien sûr, les manettes PlayStation, Xbox ou MFi sont prises en charge. Forcément indispensable. Badland Party est disponible dès aujourd’hui dans le service Apple Arcade (4,99 euros/mois).