Apple propose déjà plusieurs services et le prochain pourrait être la livraison de produits alimentaires. Selon Mark Gurman de Bloomberg, le fabricant s’est penché sur le sujet.

Un service de livraison de produits alimentaires par Apple ?

Apple aurait réfléchi à proposer un service venant concurrencer Instarcart, une société qui propose la livraison de produits alimentaires. Il est possible de commander chez différentes enseignes et se faire livrer ou bien chercher les courses chez un commerçant.

Ce choix peut surprendre pour un groupe comme Apple. De plus, Gurman souligne qu’il s’agit d’un marché où les marges sont faibles, là où la société de Tim Cook a l’habitude d’avoir des marges plutôt importantes (du moins si l’on compare avec la concurrence). Mais ici, l’idée serait de faire un lien avec l’application Santé sur iOS afin que les données de nutrition soient regroupées au même endroit et que l’utilisateur reçoive des conseils pour une meilleure alimentation selon ses achats.

Quand verra-t-on ce service ? Peut-être jamais en réalité. Apple a exploré l’idée, mais il semblerait que le projet n’avance pas particulièrement.

D’autre part, Gurman réitère qu’Apple prépare un service d’abonnement au matériel. Il sera ainsi possible de payer son iPhone, Mac ou un autre produit sous forme d’abonnement et non en une seule fois. Ce serait lancé pour la fin de 2022 ou en 2023.

Aussi, Apple compte proposer un service « Buy Now, Pay Later » (acheter maintenant, payer plus tard). Cela permettrait aux clients de fractionner tout achat avec Apple Pay en paiements effectués toutes les deux semaines ou sur plusieurs mois avec des intérêts.

Le journaliste conclut en ajoutant qu’iOS 16 va ajouter de nouveaux exercices dans Apple Fitness+ et il y aurait de grosses nouveautés à venir pour Apple TV+.