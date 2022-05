Acheter un smartphone Android au lancement n’est pas forcément la meilleure idée, sachant que son prix chute rapidement après quelques mois. Cela se confirme une nouvelle fois avec les Galaxy S22 de Samsung qui sont comparés aux Pixel 6 de Google et aux iPhone 13 d’Apple.

Les iPhone 13 s’en sortent mieux que les Galaxy S22

Deux mois après leur lancement, la dépréciation des Galaxy S22 de Samsung a été de 46,8%, contre 41,5% en moyenne pour les Pixel 6 de Google selon SellCell. Pour leur part, la dépréciation des iPhone 13 a été en moyenne de 16,8% deux mois après le lancement. Aussi, les derniers smartphones haut de gamme en date de Samsung sont les seuls à perdre continuellement de la valeur, ne connaissant aucune reprise de valeur après le lancement, contrairement à l’iPhone et au Pixel.

Le Galaxy S22+ 5G avec 128 Go de stockage a été le modèle le moins performant en matière de rétention de valeur, perdant 53,8% de sa valeur au deuxième mois. Le Pixel 6 Pro avec 128 Go a perdu 44,2% de sa valeur. Chez Apple, le modèle d’iPhone le moins performant a été l’iPhone 13 mini avec 128 Go, qui a perdu 29,2% de sa valeur au deuxième mois. Il faut dire que ce modèle en particulier a du mal à se vendre.

À l’inverse, le modèle Samsung qui s’est le mieux sorti a été le Galaxy S22 Ultra 5G avec 128 Go, avec une perte de 41,7% deux mois après son lancement. Pour le Pixel 6 avec 128 Go, ce fut une perte de 33,1%. Quant à Apple, le modèle iPhone le plus performant, l’iPhone 13 Pro Max avec 128 Go, a seulement perdu 3,8% de sa valeur au cours de cette période.