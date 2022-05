L’analyste Ross Young, dirigeant de la société de consulting Display Supply Chain Consultants et souvent fiable dans ses prévisions, nous annonce aujourd’hui que les 4 modèles d’iPhone 15 (iPhone 15, iPhone 15 Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max) qui seront commercialisés l’an prochain n’afficheront plus la fameuse « encoche ». A la place, les iPhone 15 arboreraient les orifices en « i » horizontal que l’on devrait aussi trouver sur la prochaine gamme d’iPhone 14 Pro. D’ici 4 ans donc, la face avant d’un iPhone sera un écran tout lisse… et sans ports aussi ? Les paris sont ouverts.

Based on the technical challenges remaining for under panel cameras to meet discerning brands quality requirements as well as panel manufacturers' cost requirements, I still believe this roadmap makes sense for the iPhone. pic.twitter.com/3ck5X3sVcL

— Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022