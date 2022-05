Les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max auraient le droit à des écrans un poil plus grands que leurs prédécesseurs. Le changement serait très léger et s’expliquerait notamment par l’abandon de l’encoche telle que nous la connaissons.

Des écrans (un peu) plus grands sur les iPhone 14 Pro

Selon Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, l’iPhone 14 Pro aurait une dalle de 6,12 pouces. En comparaison, l’iPhone 13 Pro a un écran de 6,06 pouces. La différence d’une génération à l’autre serait donc de seulement 0,06 pouce. Pour l’iPhone 14 Pro Max, l’écran passerait à 6,69 pouces, contre 6,68 pouces pour le modèle précédent. Autant dire que la différence à l’œil nu sera plus que légère.

L’analyste explique que ce changement léger pour la taille des écrans des iPhone 14 Pro est dû au retrait de l’encoche qui sera remplacée par un trou (capteur photo frontal) et une pilule (Face ID). Aussi, les nouveaux smartphones auront des bordures un peu plus fines.

iPhone 13 Pro – 6.06"

iPhone 14 Pro – 6.12"

iPhone 13 Pro Max – 6.68"

iPhone 14 Pro Max – 6.69" Differences due to pill + hole replacing the notch and narrower bezels. — Ross Young (@DSCCRoss) May 10, 2022

Dans tous les cas, Apple arrondira toujours la taille de l’écran de l’iPhone 14 Pro à 6,1 pouces et celle de l’iPhone 14 Pro Max à 6,7 pouces. Cela ne changera donc pas grand-chose pour le grand public.