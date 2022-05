Apple propose ce soir une mise à jour logicielle pour les AirPods 2, AirPods Pro et AirPods Max qui passent au firmware 4E71. La précédente mise à jour remonte à décembre et était le firmware 4C165.

Apple ne communique pas la liste des changements et autres corrections de bugs. Il est donc difficile de savoir que le firmware 4E71 apporte aux AirPods 2, AirPods Pro et AirPods Max. Il est possible que ce soit de simples corrections de bugs. Cela semble être le cas pour l’instant.

Vous pouvez vérifier quelle version est installée. Rendez-vous dans Réglages > Général > Informations, descendez et sélectionnez vos AirPods. La version installée du firmware est située au niveau de la ligne « Version du programme interne ».

Comment forcer l’installation de la mise à jour

Comment mettre à jour ses AirPods ? Officiellement, Apple ne propose pas une solution. Le téléchargement et l’installation se font automatiquement en tâche de fond. Mais il existe une technique utilisée par les Genius en Apple Store pour forcer le téléchargement, la voici pour les AirPods (Pro) :

S’assurer que les AirPods sont dans la zone de portée Bluetooth de son appareil iOS, iPadOS ou macOS

Écouter de la musique ou un autre contenu audio avec les AirPods pendant au moins 30 secondes

Replacer les AirPods dans le boîtier de charge et fermer le couvercle

Brancher le boîtier de charge sur une source d’alimentation via le Lightning

Patienter 30 minutes et ne surtout pas ouvrir le boîtier pendant cette période sinon il faudra recommencer de début

La méthode est similaire au niveau des AirPods Max :