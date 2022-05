Il semble exister des problèmes au niveau de l’audio avec certains MacBook Pro de 2021. Différents utilisateurs se plaignent de grésillements et d’autres problèmes au niveau des haut-parleurs.

Des soucis audio avec les derniers MacBook Pro

Les témoignages d’utilisateurs ont lieu sur Reddit et les forums d’Apple. Les premiers signalements ont vu le jour en début d’année et de nouveaux sont arrivés ces derniers jours. Les propriétaires avec l’ordinateur portable expliquent que des grésillements se font entendre au niveau des haut-parleurs dès qu’ils jouent un son, que ce soit une musique, une vidéo ou un autre contenu.

Il est possible que ce soit un problème logiciel et non matériel. En effet, des utilisateurs ont échangé leur MacBook Pro en Apple Store et ils ont toujours eu le souci. À cela s’ajoute le fait qu’un utilisateur dit être mesure de corriger temporairement le problème. Il faut pour cela ouvrir Moniteur d’activité sur macOS et forcer à quitter le processus coreaudiod. Pour d’autres personnes, le simple fait d’avoir installé macOS 12.3 a corrigé le problème, mais tout le monde n’est malheureusement pas dans cette situation.

Apple n’a pour l’instant pas reconnu publiquement un problème audio avec les haut-parleurs des MacBook Pro 2021. Il est donc difficile de dire si le fabricant est au moins au courant de ce souci et si un correctif valide pour tout le monde est en préparation.