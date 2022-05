Le célèbre analyste Ming Chi Kuo en est persuadé : le premier modèle d’iPhone intégrant en standard un port USB-C en lieu et place du port Lightning sera l’iPhone 15 (commercialisé en 2023 donc). Pour Kuo, la prise en charge de l’USB-C pourrait améliorer les vitesses de transfert de données et de rechargement de la batterie. L’éco système d’accessoires iPhone devrait ne pas trop en souffrir étant donné que l’SB-C est présent dans un nombre encore plus large d’accessoires mobiles.

My latest survey indicates that 2H23 new iPhone will abandon Lightning port and switch to USB-C port. USB-C could improve iPhone's transfer and charging speed in hardware designs, but the final spec details still depend on iOS support.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 11, 2022