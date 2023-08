Apple va passer à l’USB-C avec les iPhone 15, ce qui implique de nouveaux câbles et de ne plus mettre un connecteur Lightning. Plusieurs changements seraient au programme avec notamment différents coloris et une longueur plus importante.

En l’état, Apple fournit un câble Lightning qui fait 1 mètre. Avec les iPhone 15, le câble USB-C tressé ferait 1,5 mètre, soit 50% en plus. L’information vient de Majin Bu et de Kosutami, avec le premier qui relaie des fuites venant essentiellement des réseaux sociaux en Chine et le second qui est un collecteur de prototypes de produits Apple.

Apple ne se charge pas uniquement d’inclure un câble dans la boîte de l’iPhone, il est également possible de l’acheter séparément. On peut naturellement se demander si le prix va augmenter ou non. Actuellement, Apple vend son câble Lightning vers USB d’un mètre pour 25€. En passant à un câble de 1,5 mètre tressé, quel sera le tarif ? Le même ou un peu plus cher ? Pas de réponse pour l’instant.

Un autre élément intéressant est que le câble serait plus résistant selon les dires de Kosutami. Ce sera une bonne nouvelle sachant que plusieurs utilisateurs se plaignent de la qualité du câble Lightning existant.

Si l’on en croit les rumeurs, Apple officialisera les iPhone 15 le 12 septembre prochain à l’occasion d’une keynote.