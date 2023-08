De nouvelles photos ont fait leur apparition en lien avec les iPhone 15 et plus exactement le câble USB-C. Si l’on en croit la fuite du jour, Apple proposera des modèles dans différents coloris. Les câbles seraient également tressés.

Les photos ont été publiées par Majin Bu et Kosutami. Ce dernier, qui est connu pour être un collectionneur de prototype de produits Apple, a partagé les photos de câbles USB-C noirs. Pour sa part, Majin Bu a dévoilé des modèles en d’autres coloris.

This is supposed to be the iPhone 15 USB C cable, I found this photo online but currently I can't trace the resource, so I can't be sure if it's true or not pic.twitter.com/bTILwlxxG5

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 19, 2023