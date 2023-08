Les iPhone 15 vont abandonner le port Lightning pour passer sur l’USB-C, mais qu’en sera-t-il des débits de transfert ? C’est une question légitime car le simple fait d’avoir le port USB-C ne signifie pas qu’Apple proposera la dernière norme en date.

Des débits décevants pour l’iPhone 15 ?

Si l’on en croit une indiscrétion relayée par Majin Bu, le câble USB-C d’Apple qui devrait être inclus dans la boîte des iPhone 15 se contentera des débits de transfert de l’USB 2.0. En d’autres termes, ce sera 480 Mb/s au mieux, soit autant que ce que propose le port Lightning aujourd’hui.

Naturellement, il s’agirait d’une déception parce qu’il n’y aurait pas de progression avec le changement de port, alors que c’est tout à fait possible de s’améliorer sur ce point. Pourquoi Apple ferait-il cela ?

De précédentes rumeurs ont suggéré qu’Apple proposera de bons débits de transfert, mais seulement avec les iPhone 15 Pro et Pro Max. Il faudrait s’attendre au support du Thunderbolt, ce qui permettrait d’atteindre 40 Gb/s en théorie. Mais un tel débit sera-t-il atteignable avec le câble fourni par Apple dans la boîte ? Ou faudra-t-il passer à la caisse pour avoir le câble adéquate ?

D’autre part, les rumeurs ont déjà indiqué que les iPhone 15 et 15 Plus devraient se contenter des débits de l’USB 2.0 (c’est déjà le cas avec l’iPad 10). Pour le coup, le câble fourni dans la boîte suffirait.

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 23, 2023

La fuite du jour indique par ailleurs que le câble USB-C fera 1,60 mètre, contre 1 mètre actuellement pour le câble Lightning. On retrouverait un connecteur à 16 broches et un câble tressé annoncé comme étant plus épais et plus résistant. Aussi, il n’y aurait pas la certification MFi d’Apple.

Il faudra attendre septembre pour avoir les informations officielles d’Apple. Le groupe devrait organiser une keynote le 12 septembre pour présenter ses iPhone 15.