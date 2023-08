S’il ne fait aucun doute que l‘iPhone 15 sera bien équipé d’un port USB-C (tout au moins pour les modèles commercialisés en Europe), on était loin d’imaginer que les prochains flagships d’Apple puissent disposer du Thunderbolt ! Un leak publié il y a quelques jours dévoilait déjà les ports USB-C de l’iPhone 15, et de nouveaux clichés publiés par ChargerLab semblent en effet indiquer que ces ports pourraient bénéficier de certaines caractéristiques du thunderbolt. Sur les images ci-dessous, on distingue en effet de petites puces accolées au port USB-C. Ces puces de resynchronisation de données (retimer chip) sont typiques du Thunderbolt 4. Le débit théorique du port USB-C des prochains iPhone pourrait donc atteindre les 40 Gbps !

Les « retimer Chip » sont présentes sur les fiches circuit des ports USB-C de plusieurs modèles d’iPhone 15

Plus étonnant encore (ou pas) si l’on en croit ces clichés, le Thunderbolt serait disponible sur tous les modèles d’iPhone 15. Si ce détail est à moitié surprenant, c’est tout simplement parce que la commission européenne a déjà prévenu Apple qu’elle n’accepterait un bridage artificiel du débit sur les nouveaux iPhone. Apple pourrait donc avoir décidé de ne prendre aucun risque.