Les leakers @lipilipsi et @John011235 ont publié sur X (ex-Twitter) les clichés supposés du connecteur USB-C des prochains iPhone 15/15 Pro. Sur les images diffusées (ci-dessous), ce port est rattaché à un circuit PCB flexible. Tous les modèles européens des prochains iPhone embarqueront ce port USB-C, soit l’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l‘iPhone 15 Pro Max. Exit le Lightning donc, tout au moins en Europe, même s’il se murmure qu’Apple pourrait faire le grand saut vers l’USB-C dans toutes les régions du monde histoire d’harmoniser ses gammes. Pour rappel, l’USB-C devra être le standard pour la totalité des smartphones vendus en Europe à partir de 2024.

Les ports USB-C des iPhone 15 Pro/Pro Max devraient bénéficier de vitesses de transfert plus élevées que l’USB-C des modèles standards, dont les vitesses de transfert devraient être similaires aux performances de l’USB 2.0 et du Lightning. Sans surprise enfin, Apple souhaiterait mettre en place un nouveau label MFi pour les accessoires USB-C compatibles avec les iPhone 15/15 Pro, mais l’Europe a déjà averti Apple qu’elle n’accepterait pas un bridage artificiel de la compatibilité. Selon Mark Gurman de Bloomberg, les prochains iPhone pourraient être dévoilés les 12 ou 13 septembre prochains.