Les caractéristiques techniques de la puce A17 qui équipera les iPhone 15 Pro et Pro Max se dévoilent aujourd’hui grâce à une fuite du leaker Unknownz21. Sans surprise, il y a de l’amélioration par rapport à l’A16 des iPhone 14 Pro.

La puce A17 est annoncée pour avoir une fréquence de 3,70 GHz, contre 3,46 GHz pour l’A16. Apple proposerait cette année 6 cœurs pour le processeur (CPU) et 6 cœurs graphiques (GPU). Ce serait donc un cœur graphique supplémentaire par rapport à l’iPhone 14 Pro et sa puce A16.

La surprise de l’A17 vient de la mémoire vive, puisque l’on retrouverait toujours 6 Go de RAM. On ne passerait donc pas à 8 Go de RAM, comme certaines rumeurs l’avaient suggéré. Les iPhone 14 Pro embarquent déjà 6 Go de RAM.

Parmi les autres annonces, il y a ce que nous avions déjà : l’A17 aura un processus de gravure en 3 nm, contre 5 nm pour l’A16. Ce choix va permettre d’améliorer les performances générales, tout en réduisant la consommation d’énergie. Cela devrait donc se traduire par une meilleure autonomie. C’est l’occasion de rappeler qu’Apple devrait également augmenter la capacité des batteries, comme ce fut détaillé dans cet article.

Apple A17 – t8130 – Coll

6 CPU Cores + 6 GPU Cores

3.70 GHz

6GB LPDDR5 DRAM – Micron/Samsung

TSMC 3nm Process

LPDDR = Low Power Double Data Rate SDRAM

The A17 is used by both the D83 and D84, also likely planned for D47 and D48 (16 series), as the D9x will use t8140 (A18).

— Unknownz21 🌈 (@URedditor) August 9, 2023