Apple va proposer des améliorations au niveau de la RAM pour les différents iPhone 15 et 15 Pro, selon le cabinet d’études TrendForce. Il faut notamment s’attendre à un gain pour les iPhone 15 Pro.

Selon le cabinet, « Apple va augmenter la capacité et les spécifications ». Dans le cas des iPhone 15 et 15 Plus, cela pourrait bien signifier l’usage de la RAM LPDDR5 qui se veut plus rapide que la mémoire LPDDR4. Les iPhone 14 Pro et Pro Max l’utilisent déjà, il serait donc assez logique qu’Apple passe dessus pour les iPhone 15 et 15 Plus cette année. Par contre, il est possible qu’Apple reste avec 6 Go de RAM.

Concernant les iPhone 15 Pro et Pro Max, il faut s’atteindre à un gain avec 8 Go de RAM cette fois, contre 6 Go pour les modèles précédents. Cela devrait notamment être bénéfique pour le multitâche afin de stocker davantage d’applications en tâche de fond. Bien sûr, cela s’accompagne d’améliorations générales pour les performances grâce à la puce A17.

Pour rappel, Apple propose 6 Go de RAM depuis les iPhone 12 Pro. Le passage à 8 Go serait donc une première depuis quelques années maintenant. Aussi, les nouveaux iPhone auraient autant de mémoire vive que certains Mac dans leur configuration de base.

Apple devrait en toute logique présenter les iPhone 15 en septembre prochain à l’occasion d’une keynote.